مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة فى شركات الألومنيوم لا تقل عن سنتين برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082696
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1/2/2021
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13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

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مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
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اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى عل.
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19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكا.
العنوان:

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اتصل

19/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه.
العنوان:

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اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

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سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
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اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

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سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس علوم كمبيوتر . خبرة بلغه الفيجوال بيس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل على دبلوم فى مجال الكمبيوتر . خبرة لا تقل عن سنتين فى بيع أجهزة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
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