مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 30 نسه . شرط اساسى خبرة فى السعوديه . خبرة فى مجال لعب الأطفال . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج