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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس قسم رياضيات . مدرسه رياضيات . مشرفه لفغه انجليزيه . شرط اساسى خبرة بمدارس الانترناشيونال . لا يزيد السن عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082682
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صورة الاعلان: تدريس مادة الرياضيات للمرحلة الاعداديه و الثانوية لغات اون لاين - في الجيزة مصر

تدريس مادة الرياضيات للمرحلة الاعداديه و الثانوية لغات اون لاين

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

لدى خبرة اكثر من 30 سنه فى تدريس مادة الرياضة بالفه الانجليزية للمرحلة الاعدادية و الثانوية فى مدارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2021
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