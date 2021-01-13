مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس قسم رياضيات . مدرسه رياضيات . مشرفه لفغه انجليزيه . شرط اساسى خبرة بمدارس الانترناشيونال . لا يزيد السن عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج