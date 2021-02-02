مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات العطور والعود فى السعوديه ( الرياض ) : *عامل تجهيز وتغليف بالشروط الأتيه : السن لاي زيد عن 30 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . خبرة بمجال اساليب التغليف . *منسق هدايا بالشروط الأتيه : السن لايزيد عن 30 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . اجاده التعامل مع الكمبيوتر . خبرة بمجال اساليب تغليف الهدايا والتنسيق والأبداع . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/2/2021
رقم الإعلان: 2082435
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24/1/2021
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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

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