مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الفنى لبرامج الكمبيوتر . معرفه جيده ببرامج البرمجه MSACCESS – MSSQL السن من 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082427
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