مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم الفنى لبرامج الكمبيوتر . معرفه جيده ببرامج البرمجه MSACCESS – MSSQL السن من 20 : 30 سنه أعزب WORD برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه tec@ejadahr.com مع كتابه المسمى الموظيفى فى عنوان الأيميل مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى