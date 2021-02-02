مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الحلويات بالسعوديه ( الأحساء ) : مسؤل تسويق خبرة فى الحلويات بالشروط الاتيه : خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الحلويات . لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة ببرامج السوشيال ميديا . برجاء ارسال السيره الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمسى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيفه للخارج – الدقى