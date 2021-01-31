مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المطابع فى السعوديه (الجوف ) : فنى تصميم وتركيب حروف اكريلك ( الحروف البارزة ) خبرة لا تقل عن سنتين . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى