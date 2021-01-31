مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) : محاسب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . حاصل على بكالريوس تجارة انجليزي ، شعبه محاسبه . دقعات 2015 , 2016 فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082260
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
12,211 ريال
500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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