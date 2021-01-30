مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات العطور والعود فى السعوديه ( الرياض ) : *عامل تجهيز وتغليف بالشروط الأتيه : السن لاي زيد عن 30 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . خبرة بمجال اساليب التغليف . *منسق هدايا بالشروط الأتيه : السن لايزيد عن 30 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . اجاده التعامل مع الكمبيوتر . خبرة بمجال اساليب تغليف الهدايا والتنسيق والأبداع . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082077
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل