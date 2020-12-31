مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد السن عن 30 سنه . رخصه قياده ويفضل رخصه سعوديه . *خبرة بشركات ارامكس أو سوق دوت كوم او جوميا العرض 1800 ريال اساسى - 500 ريال حافزعلى توصيل 1000 شحنه -700 ريال بعد تحقيق ثانى 1000 شحنه - سكن وسيارة وبنزين واتصال - اقمه وتامين طبى - تذكرة سفر ذهاب وعوده بعد سنتين - مده العقد سنتين قابل للتجديد . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اونلاين على برنامج زوم فيديو كول برجاء التواصل واتساب 01010766992