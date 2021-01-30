مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد السن عن 30 سنه . رخصه قياده ويفضل رخصه سعوديه . *خبرة بشركات ارامكس أو سوق دوت كوم او جوميا العرض 1800 ريال اساسى - 500 ريال حافزعلى توصيل 1000 شحنه -700 ريال بعد تحقيق ثانى 1000 شحنه - سكن وسيارة وبنزين واتصال - اقمه وتامين طبى - تذكرة سفر ذهاب وعوده بعد سنتين - مده العقد سنتين قابل للتجديد . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اونلاين على برنامج زوم فيديو كول برجاء التواصل واتساب01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081959
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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