مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك والخرسانه بالسعوديه ( الدمام ) : بائع قطع غيار سيارات بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة بقطع الغيار لا تقل عن سنتين . شرط اساسى خبرة بالسعوديه . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى