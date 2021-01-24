مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المفروشات بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : خبرة فى مجال المفروشات لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 30 سنه . يفضل خبرة فى مجال المفروشات . رخصه قياده . توفر الشركه راتب اساسى + السكن والاقامه والتأمين الطبى والمواصلات . مسمى التأشيرة مندوب مبيعات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصورة شخصبه على واتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081515
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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