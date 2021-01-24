مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المفروشات بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : خبرة فى مجال المفروشات لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 30 سنه . يفضل خبرة فى مجال المفروشات . رخصه قياده . توفر الشركه راتب اساسى + السكن والاقامه والتأمين الطبى والمواصلات . مسمى التأشيرة مندوب مبيعات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصورة شخصبه على واتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى