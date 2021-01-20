مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( ابها – جيزان – مكه – المدينه – نجران .) مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . يفضل خبرة بمجال المصاعد . رخصه قياده . لبق فى الكلام جيد ف التعامل مع العملاء . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080729
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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500 ريال