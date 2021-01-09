مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع عصائر الفواكهه فى السعوديه ( الدمام ) : فنى تشغيل ماكينه تترا باك ( العبوات الكرتونيه ) . مدير صيانه تشغيل ماكينه تترا باك ( العبوات الكرتونيه ) . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079319
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15,000 ريال
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2,500 ريال