مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى . حاصل على ماجيستير . يفضل خبرة بشركات السيارات او شركات كبرى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى فعلى . *محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . خبرة بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال اسبوع . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079030
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22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب لمؤسسة تجارية - في الجيزة مصر

مطلوب 2 محاسب لمؤسسة تجارية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات للعمل لدي مؤسسة تجارية بالري.
العنوان:

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3,000 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبره بالمقولات - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب خبره بالمقولات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولا.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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2/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبيه فى السعوديه ( القصيم ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبيه فى السعوديه ( القصيم ) :

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- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبيه فى السعوديه ( القصيم ) : محاسب خبرة بالضرائب فى مكاتب ضرائب م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات - في الجيزة مصر

لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات ●}}:: - خبره.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

29/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده – أبها ) : محلل بيانات خبرة بالشروط الاتيه : *خبرة لا تقل عن 5.
العنوان:

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اتصل

28/11/2020
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