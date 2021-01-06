مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه حد قصى . حاصل على ماجيستير . يفضل خبرة بشركات السيارات او شركات كبرى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مدير مالى فعلى . *محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . خبرة بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال اسبوع . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079030
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