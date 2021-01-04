مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . *معلم فيزياء ( مرحله ثانوى ) – ذكور فقط . *معلمه لغه انجليزيه KG *معلم لغه انجليزيه ( مرحله ثانوى ) ذكور فقط . *مشرفه اكاديميه لغه انجليزيه اناث فقط . السن لا يزيد عن 45 سنه لجميع الوظائف السابقه . شرط اساسى خبرة بمدارس لغات او انترناشيونال فقط لجميع الوظائف. برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى