مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . *معلم فيزياء ( مرحله ثانوى ) – ذكور فقط . *معلمه لغه انجليزيه KG *معلم لغه انجليزيه ( مرحله ثانوى ) ذكور فقط . *مشرفه اكاديميه لغه انجليزيه اناث فقط . السن لا يزيد عن 45 سنه لجميع الوظائف السابقه . شرط اساسى خبرة بمدارس لغات او انترناشيونال فقط لجميع الوظائف. برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079024
اتصل
اتصل