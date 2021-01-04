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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . *معلم فيزياء ( مرحله ثانوى ) – ذكور فقط . *معلمه لغه انجليزيه KG *معلم لغه انجليزيه ( مرحله ثانوى ) ذكور فقط . *مشرفه اكاديميه لغه انجليزيه اناث فقط . السن لا يزيد عن 45 سنه لجميع الوظائف السابقه . شرط اساسى خبرة بمدارس لغات او انترناشيونال فقط لجميع الوظائف. برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079024
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المدارس الانترناشيونال فى السعوديه ( الرياض ) : *معلم أو معلمه أحياء ( مرحله ثانوى ) . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2021
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