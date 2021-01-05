مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الشيكولاته والحلويات بالسعوديه ( الدمام ) : مدير تسويق بالشروط الأتيه : * لا يزيد السن عن 40 سنه . * خبرة بمصانع الشيكولاته والحلويات والكيك . * خبرة بالتسويق الألكترونى والأونلاين عموما . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه word مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج ، الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079023
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