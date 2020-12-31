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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :* سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه . رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف54
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078207
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :* سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه .
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مطلوب 3 سائق مشغل بامب

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15/11/2020
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9/11/2020
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11/10/2020
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