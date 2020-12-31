مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :* سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه . رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف54
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078207
اتصل
3,000 ريال
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30 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال