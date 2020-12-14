مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد عن 35 سنه . *شيف معجنات وساليزونات : خبرة بالبرندات ( لابوار – مونجينى – العبد .) لا يزيد السن عن 35 . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078205
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