مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد عن 35 سنه . *شيف معجنات وساليزونات : خبرة بالبرندات ( لابوار – مونجينى – العبد .) لا يزيد السن عن 35 . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى