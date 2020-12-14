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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد عن 35 سنه . *شيف معجنات وساليزونات : خبرة بالبرندات ( لابوار – مونجينى – العبد .) لا يزيد السن عن 35 . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078205
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب 6 ويتر لمطعم راقي - في الجيزة مصر

مطلوب 6 ويتر لمطعم راقي

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 6 ويتر خبرة لا تقل عن سنتان للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجب.
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14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

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مطلوب لمطعم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * معلم شاورما ترسل السيرة الذاتية يكون عليها .
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9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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6/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

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6/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأثنين الموافق 16-11-2020 الساعه 10 صباحا بمقر الشركه على العنوان الأ.
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15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم الصينيه واليابانيه فى السعوديه ( الرياض ) : شيف سوشى خبرة لا تقل عن 3 سنوات . شي.
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2,000 ريال

12/11/2020
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صورة الاعلان: لكبرى محلات عصائر بالمملكة العربية السعودية - الاحساء :: ::{{● معلمين عصائر - في الجيزة مصر

لكبرى محلات عصائر بالمملكة العربية السعودية - الاحساء :: ::{{● معلمين عصائر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى محلات عصائر بالمملكة العربية السعودية - الاحساء :: ::{{● معلمين عصائر ●}}:: - خبره.
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11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ) : شيف معجنات خبرة بعمل الرقاق بأنواعه وخبرة.
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7/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط - في الجيزة مصر

مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لسفر فورا حلوانى شرقى وغربى للعمل فى مؤسسة مواد غذائية فى خميس مشيط مثل بندة وهايبر الراتب 200.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 ويتر خبرة لمطعم اسماك - في الجيزة مصر

مطلوب 2 ويتر خبرة لمطعم اسماك

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ويتر خبرة لا تقل عن 3 سنوات وعلي معرفة جيدة بنوعيات الاسم.
العنوان:

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القسم: 

1,600 ريال

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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القسم: 

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3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات الأستثماريه ف السعوديه ( مكه – الرياض – الدمام – جده : موظف إستقبال بالشروط الأت.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : مشرف مطعم برجر . طباخ برجر . مسؤل تجهيزات وت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم الأيطاليه بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : طباخ أيطالى . كابتن أوردر . برجاء ارسال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى - في الجيزة مصر

مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لهايبر ماركت شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى با.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111,111 ريال

5/10/2020
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