مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( ابها ، الرياض ) : * مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : خبرة فى ادارة الورش الميكانيكيه . خبرة ف ميكانيكا السيارات . لا يزيد السن عن 40 سنه *ميكانيكى سيارات بالشروط الأتيه : خبرة بسيارات الديانا الجامبو ( ديزل ) : لا يزيد السن عن 40 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 سيتم عمل المقابله الشخصيه خلال يومين مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077960
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