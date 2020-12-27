مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( ابها ، الرياض ) : * مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : خبرة فى ادارة الورش الميكانيكيه . خبرة ف ميكانيكا السيارات . لا يزيد السن عن 40 سنه *ميكانيكى سيارات بالشروط الأتيه : خبرة بسيارات الديانا الجامبو ( ديزل ) : لا يزيد السن عن 40 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط مع ذكر المسمى الوظيفى 01010766992 سيتم عمل المقابله الشخصيه خلال يومين مجموعه اجاده للتوظيف للخارج - الدقى