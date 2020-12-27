مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير مالى وادارى بالشروط الأتيه فقط : *خبرة لا تقل عن 5 سنوات كامدير مالى فعلى . *خبرة بالمطاعم او الفنادق او قطاع الضيافه . السن لا يزيد عن 45 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077694
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