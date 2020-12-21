مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : *امين مستودع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى