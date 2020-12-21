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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : *امين مستودع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077625
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بكبرى شركات الدهانات ببغداد العراق - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بكبرى شركات الدهانات ببغداد العراق

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15/12/2020
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14/12/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب للسفر للسعوديه

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10/12/2020
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(فرصة عمل)

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9/12/2020
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مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول ".
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

(فرصة عمل)

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مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول ".
العنوان:

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100 ريال

28/11/2020
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