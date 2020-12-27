مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :*محاسب فرع – محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . *محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق فقط . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077623
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
700 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
100 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل