مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس زراعى خبرة بالصوب والتنقيط بالرى 5 سنوات . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076752
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