مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأحد الساعه 12 ظهرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3 ش الموسيقار على اسماعيل – بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقى – الدور 9 الحضور بالسير الذاتيه وبرجاء ارتداء الكمامه . مطلوب لكبرى شركات المصاعد ف السعوديه ( الرياض – تبوك – المدينه – ابها – جيزان – الحائل .) : فنى مصاعد بالشروط الأتيه : *فنى صيانه ( كهرباء ) أو فنى تركيبات ( ميكانيكا ) . * السن لا يزيد عن 40 سنه . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076721
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