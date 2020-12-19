مطلوب للسفر للسعوديه

سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأحد الساعه 12 ظهرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3 ش الموسيقار على اسماعيل – بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقى – الدور 9 الحضور بالسير الذاتيه وبرجاء ارتداء الكمامه . مطلوب لكبرى شركات المصاعد ف السعوديه ( الرياض – تبوك – المدينه – ابها – جيزان – الحائل .) : فنى مصاعد بالشروط الأتيه : *فنى صيانه ( كهرباء ) أو فنى تركيبات ( ميكانيكا ) . * السن لا يزيد عن 40 سنه . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى