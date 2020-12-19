مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد السن عن 30 سنه . *خبرة بشركات ارامكس أو سوق دوت كوم او جوميا *توفر الشركه راتب أساسى + نسبه عموله + توفر الشركه سكن واقامه وتأمين طبى وسيارة مؤمنه بالبنزين . برجاء سرعه أرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى