مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات كاميرات المراقبه فى السعوديه ( الدمام ) : *فنى تركيب كاميرات وسنترال وأجهزة أمنيه .( مؤهل فنى كهرباء ) . *مساعد فنى تركيب كاميرات . خبرة ف كاميرات المراقبه والاجهزة الامنيه . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076688
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