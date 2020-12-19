مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مستودع بالشروط الأتيه : السن من 35 : 45 . خبرة بالمواد الغذائيه . مؤهل عالى فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076683
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