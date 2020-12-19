مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مستودع بالشروط الأتيه : السن من 35 : 45 . خبرة بالمواد الغذائيه . مؤهل عالى فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف للخارج
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076683
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12/12/2020
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2/12/2020
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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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العنوان:

الجيزة - مصر
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العنوان:

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القسم: 

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28/11/2020
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25/11/2020
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