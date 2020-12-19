مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مستودع بالشروط الأتيه : السن من 35 : 45 . خبرة بالمواد الغذائيه . مؤهل عالى فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com