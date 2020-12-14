مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات التجاريه باسلطنه عمان : فنين فيبر جلاس خبرة فى اعمال القوارب وابواب الفيبر جلاس والعاب الاطفال لا يزيد السن عن 35 سنه برجاء ارسال البيانات والسيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076180
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