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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع الفوم بالسعوديه ( الدمام ) : فنى حقن ماكينات فوم خبرة سنتين ع الاقل برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مجموعه اجادة للتوظيف ، الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076179
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مطلوب للسفر للسعوديه

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12/12/2020
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26/11/2020
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مطلوب فني بصريات خبرة

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العنوان:

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25/11/2020
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15/11/2020
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مطلوب للعمل فى مؤسسة دعاية واعلان فى السعودية لها عددة فروع ابها وخميس مشيط

(فرصة عمل)

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العنوان:

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111 ريال

6/11/2020
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للتعاقد الفورى مشغل سائق بمب خرسانة داهزة خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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4/11/2020
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(فرصة عمل)

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للتعاقد الفورى مطلوب فنى بصريات خبرة فى القص والتركيب والبيع حسن الخلق والمظهر راتب 3500 ريال 1% نسب.
العنوان:

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اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المعدات الصناعيه بالسعوديه ( جده ) : & فنى خراطه وفريزة لديه شهاده وخبرة فى المجا.
العنوان:

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اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مراقب صرف صحى خبرة فى : التوصيلات المنزليه وعلى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المصاعد فى السعوديه ( الرياض ) : فنى مصاعد ميكانيكا –خبرة فى المصاعد السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: فني مختبر - في الجيزة مصر

فني مختبر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فني مختبر خبره في الخرسانه الجاهزه خبره من 2-5 سنوات في شركات مقاولات لكبري مصانع الخرسانه الجاهز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/10/2020
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