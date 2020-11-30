مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع المستلزمات الطبيه بالسعوديه ( الأحساء ) : مدير مصنع أثاث بالشروط والخبرات الأتيه : درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية ، واللوجستيات ، أو مجال ذي صلة. • أثبتت الخبرة في دور إداري أو إشرافي داخل مصنع لمدة> 10 سنوات. • شهادة في إدارة الإنتاج والمخزون وكذلك مراقبة الجودة. • معرفة سليمة بمعدات المصانع الخاصة بالصناعة. • يتقن جميع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل وباور بوينت). • القدرة على تعدد المهام. • مهارات إدارة الوقت المتميزة. •ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة. • مهار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075930
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2,000 ريال
2,000 ريال
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30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
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اتصل
30 ريال
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