مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه وبرجاء قراءاة الاعلان جيدا والالتزام بالشروط : *حاصل على مؤهل عالى فقط . *خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المواد الغذائيه . *وجود شهاده خبرة معتمده وموثقه من الشركه شرط أساسى . *رخصه قياده مصريه وساريه المفعول . *على درايا بأستخدام الحاسب الألى . *السن لا يزيد عن 35 سنه . *أصل الصحيفه الجنائيه فقط عند حضور المقابله النهائيه وتكون مستخرج حديثه . *برنت تأمينات بما يفيد تسجيله بالمده ال