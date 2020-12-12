مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه وبرجاء قراءاة الاعلان جيدا والالتزام بالشروط : *حاصل على مؤهل عالى فقط . *خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المواد الغذائيه . *وجود شهاده خبرة معتمده وموثقه من الشركه شرط أساسى . *رخصه قياده مصريه وساريه المفعول . *على درايا بأستخدام الحاسب الألى . *السن لا يزيد عن 35 سنه . *أصل الصحيفه الجنائيه فقط عند حضور المقابله النهائيه وتكون مستخرج حديثه . *برنت تأمينات بما يفيد تسجيله بالمده ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075843
100 يورو
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2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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2,000 ريال
1,500 ريال
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