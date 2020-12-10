مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه برجاء ارسال البيانات والسيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى