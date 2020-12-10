مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه برجاء ارسال البيانات والسيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075735
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