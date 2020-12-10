مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه برجاء ارسال البيانات والسيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075735
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمحل جزار بسلطنه عمان : معلم جزارة لحوم ودواجن خبرة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

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10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع - في الجيزة مصر

مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب عمال انتاج وتغليف ، عمال فرز ، عمال مخازن ، مصانع شيبسى، جهين.
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9/12/2020
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(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : * أختصاصى تسويق . * مطور أعمال . *مسوق أليكترون.
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2/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول ".
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الجيزة - مصر

100 ريال

28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

(فرصة عمل)

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مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول ".
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28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مبلط سيراميك لشركة مقاولات بالإمارات - في الجيزة مصر

مطلوب مبلط سيراميك لشركة مقاولات بالإمارات

(فرصة عمل)

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مطلوب لشركة مقاولات فى دولة الإمارات العربية مبلط سيراميك زيارة وسيتم تحويل الزيارة إلى إقامة 25 م أ.
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الجيزة - مصر

100 دينار

25/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب 10 فني تبريد وتكيف - في الجيزة مصر

مطلوب 10 فني تبريد وتكيف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 فني تبريد وتكيف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 ريال

25/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة فى الانشاءات والتشطيبات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء .
العنوان:

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11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة شرط خبرة فى برامج الاوفيس ولم يسبق لة العمل ف.
العنوان:

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24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى مضخات حريق خبرة بلوحات الكهرباء بالشروط الأتيه : دبلوم أو بكالريوس . خبرة لا تقل عن 5 سنوات . خ.
العنوان:

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2,000 ريال

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة

(فرصة عمل)

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مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنو.
العنوان:

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اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين فرادة اسفلت لشركة مقاولات بمدينة بيشة - في الجيزة مصر

مطلوب سائقين فرادة اسفلت لشركة مقاولات بمدينة بيشة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مقاولات كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية سائقين فرادة أسفلت خبرة لا تقل عن 5 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

90 ريال

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشغل بامب لمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل بامب لمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب قانونى لشركة خرسانة جاهزة بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب قانونى لشركة خرسانة جاهزة بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب محاسب شروط القبول أن يكون سبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

16/11/2020
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