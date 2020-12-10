مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لمحل جزار بسلطنه عمان : معلم جزارة لحوم ودواجن خبرة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه برجاء ارسال البيانات والسيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى