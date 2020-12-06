مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوببب مبيعات بالشروط الأتيه : *خبرة بمبيعات المياه أو العصائر فقط لا غير لا تقل عن سنتين . *خبرة سابقه بالسعوديه شرط أساسى . *وجود رخصه سعودي شرط أساسى . *شرط أساسى سواقه عربيات الديانا . *لا يزيد السن عن 35 سنه . *يفضل مؤهل عالى . توفر الشركه راتب أساسى 2000 ريال + نسبه عموله على المبيعات ( 15 هلله على كل كرتونه لحد 5000 – 25 هلله فيما بعد تحقيق 5000 كرتونه + البدلات ( سكن – أقامه – تأمين طبى – مواصلات ) 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075363
2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
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