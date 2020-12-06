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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوببب مبيعات بالشروط الأتيه : *خبرة بمبيعات المياه أو العصائر فقط لا غير لا تقل عن سنتين . *خبرة سابقه بالسعوديه شرط أساسى . *وجود رخصه سعودي شرط أساسى . *شرط أساسى سواقه عربيات الديانا . *لا يزيد السن عن 35 سنه . *يفضل مؤهل عالى . توفر الشركه راتب أساسى 2000 ريال + نسبه عموله على المبيعات ( 15 هلله على كل كرتونه لحد 5000 – 25 هلله فيما بعد تحقيق 5000 كرتونه + البدلات ( سكن – أقامه – تأمين طبى – مواصلات ) 01010766992
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075363
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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6/12/2020
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2/12/2020
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تعلن شركة اكسبو جروب عن توافر فرص عمل للجنسين ( تسويق - مبيعات )

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اعلان تعلن شركة اكسبو جروب للمعارض عن توافر فرص عمل للجنسين بادارة (المبيعات - التسويق ) للمعارض بج.
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1/12/2020
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مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

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1/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأدوات الصحيه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

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1/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : * أختصاصى تسويق . * مطور أعمال . *مسوق أليكترون.
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1/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات خبرة بالشروط الاتيه : *خبرة لا تقل عن .
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28/11/2020
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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25/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مندوب كاش فان بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالكاش فان (خب.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه والهايبر ماركت فى السعوديه ( الرياض – الدمام ) مشرف مبيعات كاشف ف.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مندوب هايبر بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالمخازن . خبرة .
العنوان:

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القسم: 

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24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 الساعه 3 عصرا بمقر شركه أجاده على العنوان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه – - في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه –

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه – الخبر - .) مندوب مبيعات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 الساعه 3 عصرا بمقر شركه أجاده على العنوان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

23/11/2020
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