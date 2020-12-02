مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : * أختصاصى تسويق . * مطور أعمال . *مسوق أليكترونى . يلزم لجميع الوظائف السابقه الشروط الاتيه : - مؤهل عالى أو متوسط . - السن لا يزيد عن 35 سنه . - اناث أو شباب . -خبرة بالتسويق لا تقل عن 3 سنوات . - خبرة لا تقل عن سنتين فى المجال برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075229
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
2,000 ريال
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