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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه فى السعوديه ( الرياض – جده ) : مهندس جيولوجى بالشروط الأتيه : بكالريوس علوم ( جيولوجيا – كيماء ) . خبره بالصخور والزلازل والبراكين والتربه وتحليه المياه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

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العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 3/12/2020
رقم الإعلان: 2074944
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(فرصة عمل)

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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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القسم: 

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12/11/2020
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العنوان:

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القسم: 

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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
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