مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه فى السعوديه ( الرياض – جده ) : مهندس جيولوجى بالشروط الأتيه : بكالريوس علوم ( جيولوجيا – كيماء ) . خبره بالصخور والزلازل والبراكين والتربه وتحليه المياه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074944
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