مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : مهندس معمارى اشراف على التنفيذ بالشروط الاتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات ( بكالريوس هندسه معمارى ) . لم يسبق له السفر للسعوديه . السن لا يزيد عن 40 سنه . مهندس مدنى تصميم بالشروط الاتيه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات ( بكالريوس هندسه مدنى ) . لم يسبق له السفر للسعوديه . السن لا يزيد عن 40 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى