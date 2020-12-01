مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات مواد البناء بالسعوديه ( الدمام ) : * أختصاصى تسويق . * مطور أعمال . *مسوق أليكترونى . يلزم لجميع الوظائف السابقه الشروط الاتيه : - مؤهل عالى أو متوسط . - السن لا يزيد عن 35 سنه . - انات أو شباب . -خبرة بالتسويق لا تقل عن 3 سنوات . - خبرة لا تقل عن سنتين فى المجال برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى