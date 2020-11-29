مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبري شركات الكمبيوتر وبرامج التقنيه ف السعوديه سكرتيرة بالشروط الأتيه : * انـاث فقط . * خبرة لا تقل عن سنتين . * لغه انجليزيه ممتازة . * لايزيد السن عن 35 سنه . جليسه أطفال بالشروط الأتيه : *خبرة فى التعامل مع الاطفال . * لا يزيد السن عن 40 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى