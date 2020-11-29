مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر وبرامج التقنيه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات خبرة بالشروط الأتيه : *خبرة بمجال الحاسب الألى والبرامج لا تقل عن سنتين . * السن لا يزيد عن 35 سنه . * لغه انجليزيه جيد على الاقل . * رخصه قياده . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى