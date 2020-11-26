مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الدمام ) : *طبيب بيطرى خبرة بالتسمين والبياض لا تقل عن 5 سنوات . لغه انجليزيه جيد على الاقل . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى