مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده – أبها ) : محلل بيانات خبرة بالشروط الاتيه : *خبرة لا تقل عن 5 سنوات . * خبرة ببرامج Power BI و Excel خبرة سابقه بشركات المقاولات أو شركات العقارات . بكالريوس تجارة – محاسبه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى