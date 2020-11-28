مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده – أبها ) : محلل بيانات خبرة بالشروط الاتيه : *خبرة لا تقل عن 5 سنوات . * خبرة ببرامج Power BI و Excel خبرة سابقه بشركات المقاولات أو شركات العقارات . بكالريوس تجارة – محاسبه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074303
2,000 ريال
2,000 ريال
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11 ريال
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اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل