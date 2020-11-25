مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات ف السعوديه ( الرياض ) : مهندس معمارى اشراف على التنفيذ خبرة لا تقل عن 5 سنوات ( بكالريوس هندسه معمارى ) . مهندس مدنى تصميم خبرة لا تقل عن 8 سنوات ( لم يسبق له السفر ) برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074295
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