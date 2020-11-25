مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات ف السعوديه ( الرياض ) : مهندس معمارى اشراف على التنفيذ خبرة لا تقل عن 5 سنوات ( بكالريوس هندسه معمارى ) . مهندس مدنى تصميم خبرة لا تقل عن 8 سنوات ( لم يسبق له السفر ) برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى