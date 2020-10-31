مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الأعلانات بالسعوديه ( الرياض ) : مصمم فوتوشوب خبرة بتصميم الشعارات واللوحات الأعلانيه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ايجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074294
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان فى السعوديه ( الدمام ) : *فنى دعايا وإعلان . *فنى كلادينج . برج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في السعوديه لدي شركه اتصالات ** - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في السعوديه لدي شركه اتصالات **

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في السعوديه لدي شركه اتصالات ** )VAS COMMERCIAL MANAGER( مدير تجاري * )DIGITAL MEDIA DEP.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/10/2020
صورة الاعلان: اذا كنت ترغب في تصميم تطبيق موبايل ( تطبيق اندرويد او ايفون ) موقع الكترون - في الجيزة مصر

اذا كنت ترغب في تصميم تطبيق موبايل ( تطبيق اندرويد او ايفون ) موقع الكترون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اذا كنت ترغب في تصميم تطبيق موبايل ( تطبيق اندرويد او ايفون ) موقع الكتروني فان مؤسستنا هي الاختيار.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

14/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الطائف ) : (2) مصمم جرافيك خبرة بمجال الدعايا والإعل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager