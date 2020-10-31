مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الأعلانات بالسعوديه ( الرياض ) : مصمم فوتوشوب خبرة بتصميم الشعارات واللوحات الأعلانيه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074294
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1 جنيه
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