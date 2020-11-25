مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات خبرة بالشروط الاتيه : *خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال المياه . *السن لا يزيد عن 35 سنه . *خبرة سابقه بالسعوديه (شرط أساسى وجود رخصه سعوديه ) . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى