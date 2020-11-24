مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه والهايبر ماركت فى السعوديه ( الرياض – الدمام ) مشرف مبيعات كاشف فان بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة سابقه بالسعوديه . يفضل خبرة بمجال شركات المواد الغذائيه الكبرى ( جهينه – شيبسى – امريكانا .) برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى