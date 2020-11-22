مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 الساعه 3 عصرا بمقر شركه أجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على إسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 برجاء الحضور بالسيرة الذاتيه وارتداء الكمامه . مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات او سائق بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال المبيعات لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . * بفضل خبرة سابقه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073700
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