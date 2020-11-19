مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|فنى مضخات حريق خبرة بلوحات الكهرباء بالشروط الأتيه : دبلوم أو بكالريوس . خبرة لا تقل عن 5 سنوات . خبرة بصيانه مضخات UL – FM خبرة بصيانه لوحات المضخات . خبرة بصيانه أعطال المضخات الميكانيكيه . القدرة على فحص رادارات لوحات المضخات . المعرفه على قراءة مخططات تجميع اللوحات . يفضل أن يكون خبرة سابقه بالسعوديه .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073627
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