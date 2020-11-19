مطلوب للسفر للسعوديه

فنى مضخات حريق خبرة بلوحات الكهرباء بالشروط الأتيه : دبلوم أو بكالريوس . خبرة لا تقل عن 5 سنوات . خبرة بصيانه مضخات UL – FM خبرة بصيانه لوحات المضخات . خبرة بصيانه أعطال المضخات الميكانيكيه . القدرة على فحص رادارات لوحات المضخات . المعرفه على قراءة مخططات تجميع اللوحات . يفضل أن يكون خبرة سابقه بالسعوديه .